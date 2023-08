Samahara Lobatón habla abiertamente sobre los anticonceptivos que usa: "No tuve ningún rebote malo"

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se encuentra en boca de todos debido su reciente vínculo con el salsero Bryan Torres, a quien ha oficializado como su nuevo saliente y ante esto, una de sus seguidoras le consultó sobre los métodos anticonceptivos que usa y la influencer no tuvo ningún reparo en mostrar su afinidad por ciertos tratamientos.

Opinión de Samahara sobre los anticonceptivos

La hija de Melissa Klug abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, a lo que una de sus seguidoras le consultó directamente: "¿Con qué anticonceptivo te cuidas? No puedo estar así con la ampolla".

Ante esto, la influencer reveló que en un inició optó por un método que no la favorecía porqué le provocaba mucho malestar, pero ahora que ha cambiado, se siente mucho mejor.

"Yo me he cuidado con el implante del brazo (no me cayó bien, me salieron miomas y tenía demasiadas migrañas). Con ampollas del mes y tres meses, son mis favoritas, te olvidas literal, no tuve ningún tipo de rebote malo", respondió en sus historias.

En esa misma línea, la expareja de Youna reveló su preferencia por la inyección de tres meses y justificó su respuesta.

"Pastillas me gustan, pero siento que no soy muy constante. Mi favorita la ampolla cada tres meses. Ningún método me ha hecho engordar nunca", concluyó.

Samahara Lobatón habla sobre métodos anticonceptivos

Bryan Torres 'cuadra' a Samahara

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', se emitió un informe donde Bryan Torres mantiene una conversación con un reportero de Magaly Medina.

En dicho intercambio de palabras, el popular 'chupe' de Jefferson Farfán reveló que existen diferencias con Samahara Lobatón respecto a su carácter. Esto, luego de los problemas que se vieron expuestos en televisión nacional.

"Yo también le he hecho ver (a Samahara), (le digo) no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto", dijo el cantante durante la entrevista.

Asimismo, sostuvo que le dio un ultimátum a la influencer debido a que no quiere estar inmiscuido en la polémica y el escándalo.

"No me gusta, y ella entiende. 'Sí, tienes razón', que esto... Que sea la última, la verdad o sino también voy a estar en esa situación", señaló el amigo de Jefferson Farfán.

Es así que, Bryan Torres opino a cerca de la actitud de Samahara Lobatón, quien a su vez reveló que de todos los métodos anticonceptivos, ella prefiere la inyección de tres meses.