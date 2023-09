Samahara Lobatón: ¿Qué hace Bryan Torres para ganarse el cariño de la hija de la influencer?

Hace algunos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron oficialmente que mantienen una relación sentimental. Sin embargo, la influencer acaba de compartir imágenes que reflejarían que su nuevo saliente busca ganarse el cariño de su pequeña hija. ¿De qué manera?

La segunda hija de Melissa Klug siempre tuvo en claro que el siguiente hombre que llegue a su vida también tendría que ganarse el cariño de su pequeña hija Xianna.

Sin duda, confió en el líder de la agrupación 'Los De La Caliente' para esta nueva etapa pues, cada que tiene oportunidad no duda en recalcar lo buen padre que es por la manera de tratar a la hija de siete años que tiene con otro compromiso.

En esta oportunidad, Samahara Lobatón decidió interactuar con sus seguidores empleando la famosa 'Cajita de Preguntas'. Ante ello, un usuario le pregunto cómo se llevaba el amigo de Jefferson Farfán con su hija.

A través de sus redes sociales, la influencer decidió responder, sorprendiendo a más de uno con la tierna escena de su nuevo saliente y su hija, la cual habría sido grabada en el departamento de la joven, pues se observan los juguetes de la menor.

Las acciones de Bryan Torres para ganarse el cariño de la hija de Samahara Lobatón.

Este último fin de semana, Samahara Lobatón compartió imágenes de lo que fue su salida familiar junto a Bryan Torres y las hijas de ambos. Tal parece que la granja fue el lugar perfecto para que las niñas se conozcan y compartan.

Ante ello, Youna, expareja de la influencer y padre de la pequeña Xianna, no dudó en pronunciarse y arremeter contra la madre de su hija. En un primer momento, el barbero aseguró que no tenía idea de la famosa salida familiar y que se estaba enterado por la pregunta de la reportera de 'América Hoy'.

"Ni enterado, a mí no me ha comunicado nada. Me acabo de enterar", dijo de manera muy tajante.