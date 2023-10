¿Samahara Lobatón se quedó sin canjes? Así alista la influencer el cumpleaños de su hija

Samahara Lobatón continúa en el ojo público. Esto, luego de dar una entrevista en la que no solo reveló que ya convive con Bryan Torres, sino que este año volverá a celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su hija Xianna ¿Nuevos canjes?

Como se recuerda, en uno de los episodios de 'La Casa de Magaly', la engreída de Abel Lobatón dijo abiertamente que espera recibir muchos canjes por parte de las marcas con las que trabaja. Sin embargo, fue recientemente captada en el Centro de Lima.

Los seguidores del portal 'Instarándula', le hicieron llegar al periodista Samuel Suárez unas imágenes donde aparece la segunda hija de Melissa Klug comprando dulces en una reconocida tienda ubicada en pleno Centro de Lima.

Tal y como dio a conocer Samahara, en unos días su única hija cumplirá tres años y tiene pensado 'tirar la casa por la ventana'.

Según la información adicional que brindó el usuario, la exchica reality no fue sola hasta esa galería sino que estuvo todo el tiempo acompañada de su actual pareja, el cantante de salsa, Bryan Torres.

Actualmente, la pareja se muestra más unida que nunca y no sería una sorpresa que el líder de 'Los De La Caliente' la acompañe para realizar sus compras ¿Se enojará Youna?

Como se recuerda, hace algunas semanas Youna acusó a la influencer de estar en bancarrota y deberle a muchas personas, incluso, contó que muchas veces lo ha llamado llorando para pedirle dinero.

Ante esto, la hija de Melissa Klug confirmó que no tiene dinero en sus cuentas y que, por ahora, quien maneja sus finanzas es Bryan Torres.

Según explicó la influencer, actualmente está usando la cuenta del amigo de Jefferson Farfán debido a que no tiene ninguna a su nombre porque Indecopi le embargó todas por un descuido en su trabajo por publicidad.

"Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es de una UIT y Bryan me ha prestado una de sus cuentas para que pueda ir metiendo ahí mi platita", detalló para un programa de espectáculos.