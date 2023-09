Samahara Lobatón reflexiona sobre su estado de madre soltera: "Es muy complicado"

Samahara Lobatón se encuentra envuelta en polémica debido a un romance con Bryan Torres y el enfrentamiento público que tiene con Melissa Klug y en medio de esto, ha decidido hablar sobre su estado de madre soltera, refiriéndose a esta como "complicado".

La influencer de 21 años tomó su cuenta de Instagram y abrió una caja de preguntas para que sus seguidores pudieran hacerle las consultas que quisieran; es así que, una de sus fans le dejó la pregunta muy curiosa.

Ante esto, Samahara hizo una reflexión en la que dijo que ya está viviendo su mayor miedo, qué es convertirse en madre soltera, ya que como se recuerda, el padre de su hija Xianna, Youna, se encuentra viviendo en Estados Unidos.

"Mi peor miedo ya lo estoy viviendo, tenía mucho miedo a ser madre soltera y agregarle a eso, que no tiene salidas con papá (Xianna) porque no vivimos en el mismo país", empezó escribiendo la influencer.

Asimismo, agregó que su hija es una responsabilidad muy grande que debe asumir ella sola, sumando a eso, que tiene que trabajar, entre otras cosas, lo cual se le hace algo complicado.

ianna es mi responsabilidad 24/7 todos los días del año, también trabajo y tengo mi vida; es muy complicado pero sé que no estoy haciéndolo mal y que mi peor miedo, fue mi mejor reto", concluyó.

El barbero no terminó bien su relación con Samahara, ya que hace poco ella 'terminó' un fugaz romance con el salsero Bryan Torres y en medio de esto, Youna expresó que nunca estuvo de acuerdo en que Samahara le presente a su hija al salsero.

"Sí, es el mismo comunicado que me han mandado a mí, por eso yo también puse el comunicado de que por algo la gente te dice que no es bueno presentarle a tu hijo a una persona tan rápido y sin conocerla", expresó en un inicio.

Asimismo, dejó entrever que Samahara tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos y tomó unos segundos para pedir un poco de respeto para la hija que tiene con la influencer, Xianna.

"Somos personas adultas que, con dos dedos de frente, podemos llegar a pensar que no es momento para involucrar a tu hija en una relación que no va a durar. (...) Sabían que esto no iba a durar para siempre, y creo que también debería tener un poco de respeto por mi hija", concluyó.