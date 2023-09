Samahara Lobatón responde a Melissa Klug: A mí no gustaron muchas de sus parejas, pero siempre callé

Samahara Lobatón ha tomado la palabra después de las recientes declaraciones de su madre, Melissa Klug, en el programa 'América Hoy', donde expresó su desaprobación hacia la relación de su hija con Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán. La joven influencer de 22 años no ha dudado en responder con fuertes comentarios, dejando en claro que las decisiones en su vida sentimental son responsabilidad exclusivamente suya.

El conflicto se originó cuando Melissa Klug fue consultada en el programa 'América Hoy' sobre la nueva relación de Samahara Lobatón con el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres. La polémica empresaria no ocultó su incomodidad y lanzó un comentario despectivo sobre él.

Samahara Lobatón, sin embargo, no se quedó callada y respondió con contundencia a las críticas de su madre en el programa 'América Hoy'. "La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella", mencionó.

Además, la joven de 22 años sorprendió a todos los presentes al afirmar: "A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado".