Samahara Lobatón revela cómo Jefferson Farfán la apoyó cuando era niña: "Mi papá nunca pasó pensión"

En el último capítulo del reality de convivencia, 'La Casa de Magaly', Samahara Lobatón dejó sorprendidos a todos al revelar que Jefferson Farfán ayudó a su madre Melissa Klug a solventar los gastos de ella y sus hermanas cuando eran niñas.

Durante su conversación con Alfredo Benavides y Vanessa López, la hija de Melissa Klug, contó que el exjugador de Alianza Lima, era como una figura paterna y siempre trataba de pasar el mayor tiempo posible junto a ella y sus otras hermanas.

También comentó que su padre no le pasaba la pensión a su madre, por lo cual la 'Foquita' fue parte importante en sus vidas por tratar de ayudar económicamente, aunque no lo hiciera directamente. ¿Por qué?

Samahara Lobatón confesó que él hacía una "especie de negocio" con su madre y le preguntaba si el dinero que pensaba darle lo usaría para comprarse una cartera u otro objeto de valor para ella o ella ya se encargaría de ver qué hacía con ese monto.

Durante su compartir con ambos artistas, Samahara aprovechó a revelar cómo fue su niñez y cómo su madre, Melissa Klug se esforzaba para sacar adelante a sus hijas.

Con el dinero que recibía por parte de Jefferson Farfán, Melissa tenía que pagar los gastos del colegio, casa, empleada y todo lo que sea necesario para que no les falte nada a Samahara y sus otras hijas.

La hija de 'la Blanca de Chucuito', también contó que cuando ella y sus hermanas se enteraron de que salía con Yahaira Plasencia las afectó mucho y no dudó en decirle que "él les rompió el corazón", por lo cual, con el pasar del tiempo, él le pidió perdón por todo el daño que hizo a su familia.

"Yo me senté a hablar una vez con él porque yo siempre lo he defendido. Yo le dije 'tú me rompiste el corazón'. Ni mi papá me rompió el corazón, me lo rompiste tú", contó la influencer peruana.