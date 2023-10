¿Samahara Lobatón ya convive con Bryan Torres? Usuarios la exponen en redes sociales

Una vez más, Samahara Lobatón decidió empezar de cero, dejando atrás su polémica discusión con su expareja Youna y centrándose en su nueva mudanza. Pese a que solo dijo que viviría con su hija, una reciente evidencia por parte de usuarios la desmentiría ¿Ya convive con Bryan Torres?

A través de sus redes sociales, la influencer de 21 años aprovechó unos minutos para compartir con sus seguidores cómo viene siendo su proceso de mudanza.

Por ello, no dudó en mostrar cada rincón de su casa, dejando asombrados a sus fanáticos, quienes no pasaron desapercibido un peculiar detalle en las imágenes que compartió la segunda engreída de Melissa Klug.

Tras ello, los usuarios no dudaron en comentar que las zapatillas que aparecieron en dicho video le pertenecían al líder de la agrupación 'Los De La Caliente', Bryan Torres.

La influencer se presentó en el programa 'América Hoy' para pedir las disculpas públicas tras la difusión de un audio donde asegura que la familia de su expareja 'Youna' es de "cholos y negros".

Sin embargo, la hija de Melissa Klug se molestó y aseguró que no puede pronunciarse sobre el tema debido a que es un proceso legal.

"Este es un tema que no se puede tocar, yo aclaré antes de venir que se iban a tomar acciones legales. Va más allá de lo que ustedes han podido ver en televisión. No me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar, lo tocará mi abogado que se está encargando de hacer el proceso legal", dijo.