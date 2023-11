¿Samahara se quedó misia? Influencer es acusada por empresario de no pagar fiesta infantil de su hija

Samahara Lobatón está en el ojo de la tormenta nuevamente. Esta vez, un empresario la está acusando por no haber pagado la fiesta infantil que le organizó a su pequeña Xianna. Según el organizador de eventos, la influencer quedó en pagarle el mismo día de la fiesta, pero eso nunca sucedió y actualmente lo ha dejado en visto.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug le realizó una fiesta de cumpleaños a Xianna hace aproximadamente tres semanas. En la celebración hubieron varios atractivos, como una torta gigante, show infantil, carrito de por corn, hora loca y una mesa gigante de bocaditos para todos los invitados.

Marco Lam, organizador de eventos infantiles, se comunicó con un conocido programa de espectáculos para contar que la pareja de Bryan Torres se comunicó con él para realizar la celebración del tercer onomástico de su hija; él aceptó, pero le dejó claras sus condiciones.

"Yo le dije que no había problema, pero que no hacíamos canje completo", declaró Lam.

En ese sentido, Marco asegura que le ofreció un 30% de descuento a la influencer. El show que le brindó costaba 2000 mil soles, por lo que Samahara debía pagar 1500 soles el mismo día del evento.

"Ella me dice 'sí, no hay ningún problema, quiero el show de looks que es el más grande y agregar dos personajes', como tenía el descuento, debía 1550 soles, lo que incluía la movilidad y el pago del personal, sobre todo el pago del personal que es lo más importante", agregó.

En otro momento, Marco Lam dijo que no hizo un contrato formal con la hija de Melissa Klug porque confió en ella debido a que tienen amigos en común.

Enseguida, comentó que todo empezó a ponerse raro cuando llegó el día del evento, pues Samahara dijo que no tenía el dinero y en los días posteriores también lo estuvo 'paseando' con el pago.

"Se comunica y dice que no tiene la plata, que va llegar durante el show, les digo a los chicos que confíen, termina el show y nos dice que no hay plata (...) amigo sorry qué vergüenza, no he podido ir al banco, mañana puedo pasar a dejártelo donde estés, por la tarde", expresó.