Samahara sobre su actual situación sentimental: "No tengo novio, pero tampoco estoy soltera"

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se encuentra en el ojo público no solo formar parte de 'La Casa de Magaly' sino por haber confirmado sus salidas con Bryan Torres; sin embargo, usó sus redes sociales para contar detalles inéditos de su actual situación sentimental.

Sorprendió a muchos

La segunda hija de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, dejando sorprendido a más de uno, al aclarar que, por el momento, solo seguiría conociendo al mejor amigo de Jefferson Farfán, pese a que lo acompaña todos los fines de semana sus presentaciones musicales,

A través de la popular 'cajita de preguntas', la influencer pudo responder las dudas de sus seguidores, quienes le cuestionaron sobre todo por su actual situación sentimental.

"No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso", respondió la engreida de Melissa Klug.

Samahara Lobatón revela detalles de su situación sentimental.

Asimismo, recalcó que las constantes críticas si afectan su estado emocional, asegurando que es un ser humano como cualquiera y que no ha sido nada fácil para ella sobrellevar la situación de ser un personaje mediático.

"Me afecta, claro que sí. Soy un ser humano, no soy de mentira. Tengo una hija que me necesita muchísimo, este proceso no ha sido nada fácil", respondió a otra usuaria.

Samahara elogia a Bryan Torres

Hace una semana, Samahara fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' para brindar detalles de sus salidas con Bryan Torres, resaltando que el cantante es un buen chico y la hace muy feliz. No obstante, sus recientes revelaciones indicarían todavía no formalizan.

"Me siento bien, me siento feliz. Es un buen chico, lo quiero bastante, lo respeto bastante, no me es indiferente. Lo quiero bastante, es una persona muy buena, es un gran papá", expresó durante el programa.

En esa misma línea, aseguró que antes de dar un paso más con el músico, procurará conocerlo bien.

"Definitivamente (voy) con mucho más cuidado, quiero conocerlo bien antes de dar un paso (...) es súper trabajador, una persona responsable. En realidad tenemos un buen balance", añadió.

En cuanto a Bryan Torres, tampoco desaprovechó la oportunidad de dedicarle tiernas publicaciones a su nueva saliente.

"Otra no puede haber, si no existe me la inventaré", se escucha en el video compartido, al que además le agrega tiernos emojis.

Sin duda, las recientes revelaciones de Samahara Lobatón sobre su actual situación sentimental sorprendió a sus seguidores, quienes creían que ya era pareja de Bryan Torres