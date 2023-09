Samantha Batallanos defiende a Jonathan Maicelo por 'video íntimo' en redes sociales

Saca cara por él. Samantha Batallanos se pronunció tras el escándalo de hace unos días, pues su pareja, el boxeador Jonathan Maicelo, publicó un 'video íntimo' donde la modelo aparece semidesnuda mostrando parte de sus senos; según dijo Samantha, no se mostró nada malo en el clip.

La ex Miss Grand International brindó una entrevista a un conocido medio local, en el que le comentaron que muchos internautas están atacando a su novio por haberla mostrado 'semidesnuda' en una transmisión en vivo.

"Para empezar, Jonathan jamás me expondría porque es muy protector y celoso, nada, cero, y no se me ve nada, se me ve el hombro y escote, nada más. Y la verdad... la 'queso', la que soporte, ja, ja, ja", respondió la modelo.