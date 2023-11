Samantha Batallanos sorprende con su condición para casarse con Maicelo: "Él ahora está en mi poder"

La modelo y exconcursante al Miss Perú, Samantha Batallanos, volvió a remecer la farándula peruana tras revelar una peculiar condición que le dio al boxeador Maicelo, para que ella pueda darle el sí cuando oficialicen formalmente su "matrimonio" y tenga en su dedo "la verdadera roca".

Durante una entrevista a un conocido programa de espectáculos matutino, la modelo decidió callar los rumores sobre un posible distanciamiento con Jonathan Maicelo e incluso a quienes aseguraban que "la llama del amor" se apagó por completo. Sin embargo, lo que llamó la atención de las conductoras fue escuchar cuáles fueron las condiciones que dio al deportista para llegar al altar.

"¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No, pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas", comentó Samantha, con una sonrisa en el rostro, dejando entrever que su relación está más viva que nunca.