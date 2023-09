Samuel Suárez sobre "romance" entre Mayra Goñi y Ricardo Mendoza: "Ahí hay chicharrón de por medio"

La mente detrás del portal 'Instarándula', Samuel Suárez, opinó sobre el nuevo romance de la farándula peruana: Mayra Goñi y Ricardo Mendoza. Asimismo, el periodista no dudó en dejar sus buenos deseos a la pareja.

Lo bueno de las redes sociales es que ahora todo movimiento de los famosos es rápidamente difundido. Por ello, el portal 'Instarándula' publicó un video donde se observa, nuevamente, a la joven modelo y al comediante en una "romántica" cena en las instalaciones de un conocido restaurante de Surquillo.

Tras las imágenes, el dueño de la plataforma, Samuel Suárez, no dudó en dejar su opinión dejando en claro que la joven influencer no sería una persona que ve por le dinero de alguien.

"Que feo hablan de mi Mayra como si Mayra fuera interesada ¿Cuándo le han visto un platudo al lado? (risas) Bueno, no a hasta donde recuerdo su historial", dijo inicialmente.

Asimismo, el comunicador destacó varias cualidades del íntimo amigo de Jorge Luna, y que él pudo haber conquistado el corazón de Mayra con su personalidad.

"La gente dice 'billetera mata galán', pero el hombre tiene su pepa, es un gordito guapachoso ¿Por qué le están restando importancia? Lo están minimizando como si el hombre no pudiera estar con una chica así de guapa como Mayra, ni que fuera un feo", agregó

Fiel a su estilo, dio su opinión personal sobre este polémico romance que cada vez se estaría consolidando, a pesar de que ambos lo negaron inicialmente.

"Hay mucha gente que me escribe y dice que podría ser una estrategia de marketing. Yo no sé, me inclino más por los chicharrones (risas)", sostuvo.