¡Se acabó el amor! Génesis Tapia anuncia el fin de su matrimonio luego de 7 años: "Me toca luchar sola"

Luego de siete años, Génesis Tapia anunció el fin de su matrimonio con Kike Márquez, empresario con el tiene dos menores hijas.

A través de sus redes sociales, la futura abogada lanzó un comunicado en el que indica que su largo matrimonio había terminado, sumándose a las recientes parejas que también tomaron dicha decisión.

Pese a que no quiso dar detalles sobre su reciente separación, la modelo aseguró que su relación estaba destruida, sin ningún chance a reconciliación.

Seguido a ello, precisó que la verán junto a su todavía esposo porque tienen una hija con problemas de salud que, si nota la ausencia de su padre, podría empeorar.

Finalmente, la pelirroja añadió que le toca secarse las lágrimas y continuar luchando por los que ama. Asimismo, informó que se encuentra tramitando su divorcio y que no volverá a hablar más del tema.

"Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo SOLA, como siempre lo he venido haciendo. Quiero dejar claro que sentimentalmente me encuentro en un proceso de divorcio. No diré más sobre el tema, bendiciones", concluyó.