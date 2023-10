¿Se acabó el amor? Luciana Fuster afirma que no extrañará a Patricio Parodi al viajar a Vietnam

01/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Miss Grand Perú, Luciana Fuster viajará a Vietnam el próximo lunes para participar el Miss Grand International que se llevará a cabo el 25 de octubre en el Phú Thọ Indoor Stadium de la ciudad de Ho Chi Minh, sin embargo, ha sorprendido al declarar que no extrañara a Patricio Parodi, con quien lleva 2 años de relación.

Como se recuerda, la modelo tuvo que dejar de lado su participación en "Esto es guerra" para enfocarse al 100% en su preparación para el certamen de belleza, pues todas las participantes deben pasar cierta preparación para que estén listas para el día central del concurso.

Luciana no extrañará a Patricio

En declaraciones para "Más espectáculos", Luciana Fuster comentó que no se siente afectada al saber qué pasará varias semanas lejos de Patricio Parodi pues afirmó que llevan mucho tiempo de relación como para derrumbarse por pasar algún tiempo separados.

"Es un tiempito, imagínate para dos años de relación. Irme un tiempito igual el Pato va ir a las tres semanas, lo voy a ver de lejos pero al menos que está en el mismo país", dijo entre risas.

Además, reveló que para que su relación funcione, ellos tiene como regla respetar sus tiempos, espacios y proyectos.

"Es parte de, cada uno tiene su espacio y hace sus cosas y eso es lo más bonito", agregó.

Finalmente, dijo que confía en que todo salga bien en su participación en el Miss Grand, aunque por ahora tiene un poco de nervios. "Ya me están entrando un poquito los nervios, no me estoy poniendo presión. Estoy tratando de tomar todo tranquilo, todo suave", declaró.

Luciana Fuster alimenta a perrito callejero

En un video que fue publicado en Instagram, se puede apreciar que la novia de Patricio Parodi estaba disfrutando de una cena al aire libre junto a otras personas que también asistieron al evento, sin embargo, la sorpresa llegó cuando un perrito que estaba dando vueltas por el lugar, se acercó a la modelo y ella cogió un pedazo de carne de su plato para dárselo en la boca.

Cabe resaltar que, en todo momento Luciana parecía encantada con el perrito y no hizo ningún ademán de desagrado o incomodidad por la situación, incluso, se mostró sonriente mientras se alimentaba al pequeño de cuatro patas.

Es así que, Lucina Fuster está lista para participar en el Miss Grand International, por lo que viajará a Vietnam próximamente y afirmó que eso no afectará su relación con Patricio Parodi.