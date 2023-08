¿Se acabó el amor? Maju Mantilla confirma crisis en su matrimonio: "Sí, estamos distanciados"

Maju Mantilla llegó hasta un conocido centro comercial para cumplir con sus compromisos laborales; sin embargo, fue abordada por la prensa y reconoció encontrarse distanciada de su esposo Gustavo Salcedo.

Luego de que Magaly Medina difundiera imágenes de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ingresando a un conocido hotel limeño con la deportista Mariana de la Vega, los rumores de una posible separación entre el y la exreina de belleza tomaron fuerza.

Pese a que cada uno se pronunció a través de sus rede sociales, Maju Mantilla finalmente admitió públicamente que se encuentra distanciada de su esposo. No obstante, aseguró que continuará trabajando aunque cuando se apagan las cámaras las cosas se tornen diferente.

Cabe precisar que, días atrás, Gustavo Salcedo también fue abordado por los reporteros de un conocido programa de espectáculos, quienes le preguntaron por la supuesta foto filtrada en el que aparecería el deportista junto a Mariana de la Vega en el sauna del hotel al cual acudieron juntos.

El pasado jueves, 10 de agosto, el programa 'Magaly TV, La Firme' reveló que Jorge Fernández, representante de Maju Mantilla, envió un comunicado en el que detallaba la actual situación que atraviesa el matrimonio de la conductora de 'Arriba mi gente'.

"Sobre el comunicado respaldando a su esposo, es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección asegurando que el va hace años a ese gimnasio, ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continua normal sin problemas, no asuman cosas que no son", se lee en el documento.