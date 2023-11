¿Se acabó el amor? Patricio Parodi rompe su silencio ante posibilidad de terminar con Luciana Fuster

Luciana Fuster se convirtió en la nueva Miss Grand International y tras esto, tuvo que mudarse a Tailandia, donde estará durante un año como parte de sus deberes como nueva reina, dejando atrás toda su vida en Perú. Patricio Parodi viajó hasta el continente asiático para poder alentar a su novia durante el certamen y ahora que regresó al país, se pronunció sobre la posibilidad de que se haya terminado el amor entre Luciana y él.

El popular chico reality regresó por todo lo alto a 'Esto es Guerra' y fue enfático al decir que, pese a que tiene una gran diferencia horaria con su amada, han encontrado de forma de mantener viva la llamada del amor, pues se comunican mediante videollamadas.

"Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de 'pucha amor un año no te voy a ver'. Son 12 horas más, pero yo soy más nocturno y es un poco cómodo. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamada", comentó.