¡Se agarraron a golpes! 'Yuca' es captado peleándose con un sujeto en un cantina tras defender a una mujer

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' en la comicidad peruana, ha protagonizado un video que se ha vuelto viral en redes sociales; según se aprecia en el material, el actor cómico de "JB en ATV" se agarró a golpes con un sujeto tras intentar defender a una mujer que estaba siendo maltratada en el cantina donde él estaba.

La agresión a 'Yuca'

Según imágenes, la pelea habría sucedido porque el cómico no estaba de acuerdo con los constantes maltratos que una fémina estaba recibiendo por parte de sus compañeros con los que estaba en el cantina. Se puede observar que 'Yuca' se puso de pie para pedir respeto para la mujer.

Esto no fue tomado a bien por uno de los sujetos que se encontraba en la mesa de víctima, pues le dijo que no se metiera en una situación que no te compete; sin embargo, el cómico hizo caso omiso a esta advertencia y el hombre terminó se puso de pie para insultarlo y lanzarle un golpe en la cara, dejando al cómico algo confundido.

Esto no fue todo, ya que 'Yuca' no se quedó tranquilo y respondió al ataque, para que unos instantes después todas las personas que estaban en el lugar se paren e intenten parar la pelea.

Cabe resaltar que, el video termina en ese momento, pues el usuario que estaba grabando, también dejó de hacerlo para separar a los dos hombres que en ese momento se estaba agarrando a golpes.

El drama de Clara Seminara y 'Yuca'

Hace unos meses, la actriz Clara Seminara celebró que el Poder Judicial haya sentenciado a tres años de prisión suspendida al actor Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', a quien lo denunció por tocamientos indebidos en el 2019.

"Han pasado cuatro años desde que lo denuncié. Ahora me siento aliviada y feliz por la sentencia dada por el Poder Judicial", declaró.

Seminara cuenta que fue un proceso largo y que no "aguantó" la presión mediática en el país, es por ello que se tuvo que mudar a España y empezar desde cero.

"Ya tengo la sentencia a mi favor y estoy tranquila. La justicia tarda, pero llega y cuando llega... se siente una gran paz", agregó.

Es así que, 'Yuca' se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos años, sin embargo, esta vez fue diferente porque el cómico se agarró a golpes con un sujeto por defender a una mujer que estaba siendo maltratada.