¡Se aísla! Rauw Alejandro borra sus fotos de Instagram y dejó de seguir a todos, incluyendo Rosalía

Rauw Alejandro ha tomado la decisión de dejar de seguir a todos sus contactos en Instagram, incluyendo a su expareja Rosalía, y borrar todas sus fotos. Según sus fanáticos, el cantante estaría buscando un nuevo comienzo.

Se aísla totalmente

Estas últimas semanas, muchas parejas del entretenimiento han tomado la decisión de tomar rumbos diferentes, una de ellas y la que más a sorprendido a la industria musical fueron: Rauw y Rosalía.

Luego de la publicación de "Hayami Hana" por parte del puertorriqueño, Rauw ha vuelto a dar de que hablar por dejar de seguir a todos sus contactos en su cuenta oficial de Instagram.

Perfil de Instagram de Rauw Alejandro actualmente.

Inicialmente, el intérprete de "Me Gusta Todo de Ti" dejó de seguir a buena parte de las personas a las que seguía, incluyendo a Rosalía, y borró todas sus publicaciones menos tres.

Sin embargo, actualmente el perfil de esta red social se encuentra "vacío" ya que no sigue a absolutamente nadie. Según muchos fanáticos, se trataría de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo musical. Un momento vital para que reconecte consigo mismo.

Por otro lado, algunos cibernautas le han dado otro significado a esta decisión. Sería un mensaje de Rauw indicando que su etapa y romance con la intérprete de "Motomami" ha quedado en el olvido.

"Hayami Hana"

Como se recuerda, a solo semanas de haber anunciado su separación de la renombrada cantante española Rosalía, el talentoso exponente urbano puertorriqueño Rauw Alejandro ha dejado a todos sorprendidos al lanzar una canción inesperada, en la cual se sumerge en el tiempo que compartieron juntos y reafirma su afecto por la artista.

La melodía lleva por título "Hayami Hana By Raúl", en la que Rauw Alejandro se dirige directamente a Rosalía, mencionando el nombre del álbum "Motomami" y explorando su relación, a la vez que insiste en su inocencia al abordar los rumores de infidelidad.

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté, aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees y espero que algún podamos reírnos del pasado", son algunas de las profundas líneas de la canción de Rauw.

En otro verso, agrega con emotividad, "Sé que vas hacer la mejor artista, es que otra como tu en verdad no creo que exista. Eres la portada mas bella de todas las revista [...] Ella es mi 'Motomami'. Que vendrá después no sé. Pero sé que pa' ti serán to los Grammys, ey!".

Con dicha melodía Rauw Alejandro deja entrever que aún existen sentimientos por Rosalía. Sin embargo, el cantante ha decidido borrar sus fotos de Instagram y dejar de seguir a todos sus contactos, incluyendo a su expareja.