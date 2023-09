¿Se arrepintió? Nicola Porcella aclara su "confesión" de ser pansexual: "Fue una broma"

07/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al afirmar que era pansexual durante su participación en 'La Casa de los Famosos México'. Sin embargo, ahora que el reality de convivencia ha llegado a su fin, el modelo peruano aclaró que su "confesión" no era más que una broma y que en realidad es heterosexual.

Nicola afirma que es heterosexual

Estas declaraciones se hicieron en el podcast 'Out Of Context con Alexis Moreno', donde el entrevistador le preguntó a Nicola si realmente era pansexual. La respuesta de Porcella fue sorprendente: "¿Tú crees que yo sé qué es pansexual?".

El excompetidor de 'Esto es Guerra' explicó: "Yo me divierto mucho, no tengo tabúes, no tengo problemas con nadie. Soy una persona muy abierta, que respeta mucho, que es algo que debemos aprender".

"Todos somos iguales, tenemos derecho a lo mismo. Crecí con eso. El tema de la pansexualidad fue un juego que sacamos con Wendy y Apio, ellos me molestaban a mí, y yo me divertía. Pero no lo soy, soy heterosexual", añadió.

Nicola Porcella enfatizó que, a pesar de su preferencia por las mujeres, no tiene miedo de expresarse como quiera y divertirse con quien quiera.

"Primero está el respeto hacia la persona, hacia el ser humano, y cada uno decide lo que quiere ser", dijo.

Por otro lado, el segundo finalista de 'La Casa de los Famosos' dejó claro que no le molesta que le recuerden su supuesta pansexualidad.

"Era una broma, un chiste, no me molesta. Yo me río, nada de esas cosas me afectan", afirmó el peruano.

Le negaron la nacionalidad mexicana

Es importante recordar que, a pesar de su éxito en el extranjero, a Nicola Porcella se le ha negado la nacionalización mexicana. Según explicó a los medios, no puede obtener una tercera ciudadanía porque ya tiene dos: la peruana y la italiana.

"Lo solicité, investigué, pero tengo dos nacionalidades, así que ya estaba explorando el asunto. Me dijeron que no puedo tener tres, yo quería nacionalizarme porque me quedaré a vivir aquí, pero estamos viendo cómo manejarlo, tal vez tenga que renunciar a una de ellas porque ya tengo la peruana y la italiana", admitió Porcella.

Nicola Porcella concluyó destacando su lealtad a su país natal: "Soy peruano de corazón, Perú es el país que me vio nacer, el que siempre me brindó oportunidades, así que eso es algo que tendremos que considerar". Su futuro artístico en México y su identidad como peruano siguen siendo temas de interés para sus seguidores y la prensa.

Nicola Porcella cerró así un capítulo que generó atención y debate en los últimos días tras despejar las dudas en torno a su "confesión" de ser pansexual.