¿Se arrepintió? Yiddá Eslava rompe su silenció tras ruptura con Julián Zucchi

A inicios de esta semana, Yiddá Eslava y Julián Zucchi remecieron el mundo del espectáculo tras anunciar su ruptura sentimental con su esposo de 11 años y padre de sus hijos, Julián Zucchi. Después de esto, ninguno quiso dar declaraciones a la prensa, pero la actriz finalmente rompió su silencio y declaró para un programa de espectáculos.

La actriz de cine y teatro fue contactada por un conocido programa de espectáculos y la reportera le preguntó si había nuevos detalles sobre su sonada separación, a lo que Yiddá fue muy enfática al decir que por el momento querían (Julián y ella) mantener un poco se calma.

"Comprenderás que no teníamos muchas ganas de hablar por el momento... Teníamos ganas de que las cosas se calmen, escuchar lo que la gente podía decir u opinar al respecto", empezó diciendo la actriz.

Seguido de eso, comentó que para ella es muy importante ver la reacción de sus seguidores para ver que camino tomar, pues como se recuerda, muchos internautas entristecieron por la ruptura, mientras que otros especularon que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar su película.

El conductor de TV no pudo evitar pronunciarse sobre la ruptura de la pareja se actores y aseguró que le parece muy extraño que después de haberse separado, sigan haciendo cosas juntos como si nada hubiera pasado.

"Una cosa es lo civilizado, y otra esta especie de 'experimento social', porque no conocemos caso de personas que se separen y luego hagan un show de cómo es la convivencia con una pareja de la que te has separado pero sigues viviendo... la gente ya olfateó que ahí hay algo que no corresponde", señaló.