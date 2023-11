¡Se cansó! Romina Gachoy demandaría a Angie Jibaja por acusarla de planear su muerte

Harta. Así se encuentra Romina Gachoy luego de enterarse que Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para compartir un polémico mensaje donde acusa a Jean Paul Santa María y a ella de planear su muerte ¿Procederá a demandarla?

En una reciente entrevista para 'Magaly TV, La Firme', la modelo uruguaya no pudo evitar sentirse afectada por las acusaciones de la popular 'Chica de los tatuajes', asegurando que tomará medidas legales debido a que no solo perjudica su tranquilidad sino a la de sus hijos.

"Todos nos damos cuenta, no sé qué se metió la verdad. No sé qué onda. Para decir una cosa así, encima tan grave. Vamos a hacer una denuncia con esto porque no nos parece que esté divagando o en sus viajes, no sé en qué estado es que ella publica esas cosas. Está metiéndose con nuestra estabilidad en todo sentido, incluso, perjudicando a los chicos diciendo cosas tan horribles", declaró la rubia.