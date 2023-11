¡Se casa! Leslie Shaw revela cuándo contraerá matrimonio con 'El Prefe': "Le dije para ir a Las Vegas"

La cantante Leslie Shaw contó que queda muy poco para contraer matrimonio con su novio 'El Prefe', quien hace algún tiempo atrás le pidió la mano durante una romántica cena. La rubia reveló la fecha exacta en la que unirá su vida con el artista 13 años menor que ella.

Durante una breve entrevista con el reportero de 'América Espectáculos', la intérprete de música urbana se animó a brindar detalles de lo que será su matrimonio con 'El Prefe', así como la fecha en la que finalmente contraerán nupcias.

Al respecto, ella reveló que el 2024 es el año pactado por ambos para casarse. Además, dijo que le propuso a su futuro esposo ir de viaje a Las Vegas para disfrutar de una gran juega; sin embargo, él prefiere una fiesta familiar.

En esa misma línea, manifestó sus deseos de llegar al altar vestida de blanco, eso sí, sin dejar de lado su estilo 'rockero'.

"Me gustaría algo así, blanco, algo rockero, pero así, con vestido. Lo demás no importa (...) de todas maneras (me caso), encontrar otro hombre que me aguante está bien difícil", agregó.