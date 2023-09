¡Se dijeron de todo! Janet Barboza y Edson Dávila protagonizan fuerte pelea EN VIVO

Janet Barboza y Edson Dávila son dos de los conductores de "América hoy" que han discutido frente a cámaras, sin embargo, parece que en la última edición del programa matutino las cosas de salieron de control, pues ambos se enfrascaron en una pelea verbal y sus compañeros del set tuvieron que intervenir para evitar que la discusión continúe.

Durante la última emisión del programa matutino dirigido por Ethel Pozo, Janet Barboza comentó que no le parece correcto que Yahaira Plasencia tenga excesivo personal de seguridad cuando tiene algún evento pues bastaría con una sola persona que la cuide.

"Siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa al empresario, pero no, cuando uno ya es adulto, tranquilamente puede hacer lo que yo hago, decirle que solo necesito una persona de seguridad que me acompañe y que chequee que no haya un mañoso", expresó la popular 'Rulitos'.