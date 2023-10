¡Se dijeron de todo! Milett Figueroa y Antonio Tafur tuvieron fuerte enfrentamiento en televisión argentina

Milett Figueroa se cansó de Antonio Tafur. Hace poco, ambos personajes tuvieron un encuentro en el programa "Debate del Bailando" donde tuvieron un fuerte intercambio de miradas esto luego que el amigo de Rosángela haya estado presente en varios programas de la televisión argentina dando su opinión sobre la participación de Milett en el reality de Tinelli.

Enfrentamiento entre Milett y Antonio

Antonio Tafur fue como invitado al mencionado programa y lo presentaron como el 'Polino peruano', a su vez que, dejó en claro que nunca ha hablado mal de Milett, sin embargo, ella no pudo ocultar su incomodidad y eso se vio reflejado en su cara.

"Quiero recalcar que no he venido a hablar mal de ti, no quiero que nos enfrenten. En ningún momento yo he venido a hablar mal de ti o dar un adjetivo calificativo", anticipó Antonio Tafur.