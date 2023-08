¡Se fue con todo! Yolanda Medina arremete contra Marisol tras rumor de que se metió con George Nuñez

En el programa "Magaly Tv La Firme", Yolanda Medina aseguró que Marisol era una "hipócrita" por no aclarar los rumores en su contra. Como se recuerda, acusaron a la líder de 'Alma Bella' de involucrarse en la relación que mantuvo 'La Faraona' con el músico George Nuñez.

En las últimas declaraciones de Marisol sobre Yolanda Medina, dejó entrever que la cumbiambera se habría metido en la relación que mantuvo hace casi 27 años con el padre de su primer hijo.

Ante ello la líder de la agrupación 'Alma Bella' no se guardó nada y lanzó fuertes calificativos hacia la 'Faraona de la Cumbia', asegurando que fue ella quien expandió ese rumor en Chiclayo.

"Que pena, que lastima que una mujer como la señora Marisol no sea frontal y sea una persona tan hipócrita, baja, una persona bruta que no se acuerde de que ella misma corrió el rumor en Chiclayo", dijo inicialmente para "Magaly Tv La Firme".

Asimismo, Yolanda contó que hace años la intérprete de 'La Escobita' la buscó en un concierto para "aclarar las cosas". Según Medina, la intención de Marisol fue agredirla físicamente.

En esa misma línea, la intérprete de 'Mermelada' aseguró tener pruebas de que Marisol fue amiga de la primera esposa de George Nuñez, y que dicha mujer quiere "desenmascarar" a la 'Faraona'.

Finalmente, dejó en claro que no le gustan las "cosas a medias" y que si Marisol tiene algo que comunicar, que sea directa y se lo diga frente a frente.

"Las media tintas aquí no existen, las fingidazas no me gustan, me gusta que me miren cara a cara porque las personas cuando no tienen rabo de paja se sientan como yo a dar una entrevista. Yo soy una mujer inteligente, esa señora se está olvidando de eso", mencionó.