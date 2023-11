¡Se hartó! Mario Hart responde a los constantes ataques de Leslie Shaw ¿Qué dijo?

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart se cansó de los constantes ataques de Leslie Shaw y decidió enviarle un contundente mensaje que sorprendió a más un presente en el set de 'Mande Quien Mande'.

Mario Hart le responde a Leslie

En la última edición del magazine de mediodía, Mario Hart se tomó unos minutos para responderle a su expareja Leslie Shaw, quien en diversas entrevistas se refería a él de forma bastante despectiva.

Es así que, sin ningún tipo de problema, el popular 'Chato Hart' dejó entrever que la rubia cantante estaría colgándose de su popularidad para promocionar su nueva música ¿Serán ciertas sus palabras?

"Hace más de 8 años que terminé la relación que había tenido con Leslie, hace más de 8 años que no la he mencionado (...) nunca he respondido a absolutamente nada de lo que desde hace 8 años viene hablando de mí (...), dijo en un primer momento.

En seguida, resaltó que la cantante urbana estaría próxima a sacar nuevo material musical por lo que se ha empeñado en criticarlo sin ningún reparo.

"Además, siempre coincide que va a sacar algo musicalmente cada vez que habla de mi. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora (...) me tiene sin cuidado", agregó.

Pide apoyo para artistas peruanos

Finalmente, el actual esposo de Korina Rivadeneira pidió más apoyo a los nuevos cantantes que vienen buscando un lugar en la industria musical peruana.

"(...)Lo que si quiero resaltar es que (...) todos debemos valorar y apoyar (...) el talento nacional (...) la industria del reggaetón peruano", concluyó.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Mario Hart?

En entrevista con un conocido programa de YouTube, la cantante Leslie Shaw fue nuevamente consultada sobre si en algún momento se animaría a realizar un nuevo tema musical pero en compañía de su expareja Mario Hart.

Al respecto, la actual novia de 'El Prefe' tuvo una contundente y 'afilada' respuesta, asegurando que para ella sería una 'falta de respeto' juntarse con alguien que no se encontraría a su 'nivel'.

"Sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel", dijo en un inicio.

En seguida, la entrevistadora le consultó a qué tipo de nivel se refería, obteniendo nuevamente una dura respuesta por parte de la rubia cantante.

"En el subsuelo. No es ni compositor, no es ni productor, no baila, es feo, se viste mal, o sea no lo veo (...) Productores de otros países me respetan, respetan mi arte y aquí siento que, no sé si es irresponsabilidad. Yo tenía muchas ganas de colaborar con artistas peruanos", precisó.

Sin duda, Leslie Shaw continuará en medio del ojo público sobre todo ahora que Mario Hart le respondió y aseguró que la rubia estaría colgándose de su fama.