¿Se picó? Samahara Lobatón enfurece y no pide disculpas: "Me considero negra, no soy racista"

La influencer peruana Samahara Lobatón y su expareja 'Youna' protagonizaron una fuerte pelea donde los comentarios racistas, por parte de ambos, fueron rechazados por el público. Tras ello, la modelo intentó defenderse en el programa 'América Hoy' pero sin éxito.

Samahara Lobatón no deja de aparecer en muchas polémicas, primero por la supuesta ruptura de su relación con Bryan Torres y luego por las confesiones que soltó en el reality 'La Casa de Magaly'.

En esta ocasión, la influencer se presentó en el programa 'América Hoy' para pedir las disculpas públicas tras la difusión de un audio donde asegura que la familia de su expareja 'Youna' es de "cholos y negros".

Durante el programa EN VIVO en 'América Hoy', la hija de Melissa Klug se molestó y aseguró que no puede pronunciarse sobre el tema debido a que es un proceso legal.

"Este es un tema que no se puede tocar, yo aclaré antes de venir que se iban a tomar acciones legales. Va más allá de lo que ustedes han podido ver en televisión. No me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar, lo tocará mi abogado que se está encargando de hacer el proceso legal", dijo.