¿Se reconciliaron? Rodrigo Cuba y Ale Venturo sorprenden con romántica fotografía

Desde hace más de un año, Rodrigo Cuba y Ale Venturo se volvieron en una de las parejas más polémicas de la farándula peruana hasta incluso luego de su separación. No obstante, la pareja acaba de sorprender con una romática foto juntos.

Hace varios meses, el futbolista y la empresaria anunciaron su separación, generando un sinfín de dimes y diretes entre ellos, que incluso apuntaba a un presunto caso de infidelidad.

Sin embargo, desde algunas semanas la pareja se ha dejado ver en distintos puntos concurridos de Lima, incrementando los rumores de una posible reconciliación entre ellos.

A través de sus redes sociales, el 'Gato' Cuba acabó con estos rumores pues, compartió una tierna fotografía junto a Ale Venturo e incluso agregó el emoji de un corazón azul a la instantánea.

Lo más curioso de la fotografía es que la dueña de 'La Nevera Fit' resposteó la imagen desde su cuenta personal de Instagram.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo sorprenden con romántica foto juntos.

Como se recuerda, el 'Gato' Cuba reafirmó seguir enamorado de la madre de su segunda hija. Asimismo, aseguró que aún mantenía intenciones de retomar su romance.

''Es evidente que yo sí la amo y me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella veinte mil veces. Pero al final creo que hay bastantes cosas que nosotros tenemos que resolver. Lo principal es que estemos ambos bien por la bebé", declaró.