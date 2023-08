¡Se reinventó! Hugo García dejó atrás 'EEG' para emprender con su propio restaurante

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En 2022, el exintegrante de 'Esto es guerra', Hugo García, anunció su partida del programa que lo catapultó a la fama. Después de varios años como uno de los competidores más destacados del reality, muchos se preguntaban sobre su destino. La incógnita finalmente ha sido resuelta: se ha convertido en un próspero empresario con la apertura de su propio restaurante.

Próspero empresario

A través de sus redes sociales, donde comparte aspectos de su vida más allá de la televisión, Hugo García ha estado dejando pistas sobre sus actividades. Desde sus viajes y competencias de BMX hasta su vida familiar y relaciones sentimentales, ha mantenido a sus seguidores en vilo. Ahora, sin embargo, ha dado a conocer su más reciente emprendimiento, marcando el debut de su faceta como dueño de un restaurante.

El restaurante, que lleva el nombre de "Taio Restaurante", ha sido inaugurado en una zona exclusiva del distrito de Santiago de Surco. La noticia fue compartida con gran emoción a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Hugo García.

"¿Se acuerdan del 'se vienen cositas'? De los colores de mi bicicleta? De mi salida del programa? Del proyecto que estaba esperando contarles? Por fin puedo decir que uno de los sueños que siempre tuve se ha hecho realidad. Taio Restaurante ya está abierto", expresó García en su post.

Conmovido por emprendimiento

El exchico reality acompañó sus palabras con imágenes inéditas que documentan el proceso de construcción del restaurante. Estas imágenes dan testimonio de su compromiso y participación en cada etapa del desarrollo del negocio, desde sus inicios hasta su apertura.

"Fueron muchos meses de trabajo, amanecidas, pruebas, felicidad, estrés... nos hemos fijado en cada mínimo detalle para darles lo mejor y no se imaginan la ilusión que me hace poder compartir esto con todos ustedes", compartió emocionado.

Hugo García confesó que había estado conteniéndose para no mostrar cada paso del proceso hasta este momento. Su pasión y determinación quedaron evidenciados en sus palabras: "El que no arriesga no gana", subrayó.

Para finalizar, el nuevo empresario pidió el apoyo de sus seguidores en las redes sociales de su restaurante, y los invitó personalmente a visitar el establecimiento.

"¡Vayan todos a seguir y darle mucho amor a Taio Restaurante y nos vemos en Av. el Polo 763 que los atenderé con muchísimo gusto!", concluyó.

Con su transición exitosa de chico reality a empresario gastronómico, Hugo García demuestra que está dispuesto a asumir nuevos retos y alcanzar sus sueños fuera de la pantalla.