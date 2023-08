¡Se rinde ante ella! Bryan Torres consiente a Samahara realizando tareas del hogar: "Mi mujer me gobierna"

Samahara Lobatón dejó atrás todo tipo de conflicto con el padre de su pequeña hija, para dar paso a su nueva relación con el cantante Bryan Torres, quien hace unos días reveló que le dió un ultimátum a la influencer por su comportamiento.

Tal parece que Samahara Lobatón busca demostrar que el amorío que vive actualmente con Bryan Torres va en serio. Es así que, mediante sus redes sociales, la influencer decidió unirse al tend de TikTok, en el cual las mujeres graban a sus parejas realizando distintas actividades del hogar: lavando platos, barriendo, entre otras.

"Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta", se escucha en el clip audiovisual que compartió la segunda hija de Melissa Klug.

Por su parte, Samahara escribió en el video "te gobierno" junto a un emoji de corazón, dando a entender que ya estarían oficialmente juntos aunque hayan manifestado que siguen conociéndose.

En la pasada edición del programa de Magaly Medina, el popular 'chupe' de Jefferson Farfán reveló que existen diferencias con Samahara Lobatón respecto a su carácter. Esto, luego de los problemas que se vieron expuestos en televisión nacional.

"Yo también le he hecho ver (a Samahara), (le digo) no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto", comentó el cantante.