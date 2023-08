¡Se viene la boda! Melissa Paredes y Anthony Aranda dan a conocer la fecha de su esperado matrimonio

En un momento de pura felicidad y amor, las campanas de boda suenan para la reconocida conductora de televisión y actriz Melissa Paredes, quien se encuentra en la cúspide de su relación amorosa con el talentoso bailarín Anthony Aranda.

En una entrevista exclusiva concedida a 'Estás en todas', Melissa Paredes compartió con entusiasmo los emocionantes planes que ella y Anthony tienen para su matrimonio. Después de un año repleto de amor y complicidad, la actriz de renombre internacional anunció con una sonrisa que el próximo año será el momento en que ambos caminen hacia el altar.

Con un toque de romance y autenticidad, Melissa reveló que su boda será un evento íntimo y lleno de belleza, alejado de las cámaras y los reflectores. La playa, un lugar que ambos aman profundamente, parece ser el escenario perfecto para celebrar su amor.

"El próximo año, de todas maneras, me caso. Nada de televisado, será algo bonito e íntimo. A los dos nos encanta la playa y podría ser ahí", compartió Melissa con un brillo en sus ojos, en una entrevista transmitida por América Televisión.

Aunque el amor florece en cada paso que dan juntos, Melissa también compartió un vistazo de la dinámica de su relación. La actriz de 'Al fondo hay sitio' reveló que, por el momento, no tienen planes inmediatos de expandir su familia debido a un tierno pedido de su hija.

"Mi hija me puso un recordatorio (en la puerta de la cocina) que dice: 'No hijo'. Pero yo quisiera un bebé hombre, pero de acá a tres años. Anthony quisiera ahorita (tener un hijo), pero entiende que no", confesó Melissa, reflejando el equilibrio entre sus sueños personales y su compromiso con su familia.