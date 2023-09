¡Separados al nacer! La Uchulú queda en shock al encontrar a su 'hermano gemelo' en TikTok

La querida 'Uchulú' protagonizó un divertido encuentro luego de toparse con su 'hermano gemelo' mientras transmitía un live en TikTok. Las similitudes entre la actriz cómica y uno de seguidores dejaron en shock a todos los usuarios.

Etza Wong se mostró notablemente sorprendida cuando en medio de su "en vivo" un joven venezolano apareció para conversar con ella. Sin embargo, no se trataba de un cibernauta más, sino del tiktoker Soyestheiler.

El encuentro virtual se dio el último sábado luego de que los seguidores del creador de contenido lo alertaran sobre el gran parecido físico que tiene con la integrante del reality de 'La casa de Magaly'.

La plataforma china se convirtió en el espacio ideal para conectar a los tiktokers. 'Uchulú' no dejaba de mostrarse impresionada por su 'doble' y empezó a realizarle una serie de preguntas sobre su lugares de procedencia, gustos, etc.

Y es que los rasgos físicos llevaban a ser muy parecidos en particularidades como los característicos lunares de la actriz cómica, los cuales estaban ubicados en la misma parte del rostro.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios acerca de lo que estaba sucediendo. Entre broma y broma, los cibernautas empezaron a sugerirle a la 'Uchulú' que se realice una prueba de ADN.

Las increíbles similitudes dejaron perplejos al público que empezó a reaccionar con símbolos de exclamación.

Como se sabe, la 'Uchulú' ha ganado cada vez más popularidad gracias al reality de 'La Casa de Magaly'. Recientemente, los capítulos se están volviendo cada vez más intensos luego de que la actriz cómica solicitara a la producción que le otorguen más escenas con Renzo Spraggón, debido a que tiene un interés más que amical.

"No me ponen como equipo con el Renzo (Spraggon). Yo ya les he pedido (a la producción) encarecidamente que por favor me pongan con él, tenían para que me empujen ahí en la piscina pero no me han puesto", señaló.