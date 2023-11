"¿Será que algún día esto va a parar?": Alondra García Miró harta de que le pregunten por Paolo Guerrero

La influencer peruana, Alondra Gracía Miró, pidió a los medios de comunicación no preguntarle más por su exrelación con el futbolista Paolo Guerrero.

Actualmente, la también modelo peruana radica en Madrid (España) debido a que se encuentra enfocada en sus proyectos laborales. Asimismo, aseguró que le causa gracias que la prensa peruana califique de multimillonario a su supuesto novio Francisco Alistery.

Según mencionó a un medio local, ella se siente plena y feliz en esta etapa de su vida, con muchos proyectos a futuro y prefiere no hablar de su vida sentimental, ya que considera que la "hacen una novela".

"Ja, ja, ja, me da una risa. Leo todo y ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar, pero al final hacen de mi vida una novela. Trato de no hablar mis temas personales porque no me genera tranquilidad", dijo inicialmente para 'El Trome'.