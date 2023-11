Sergio 'Checho' Ibarra es eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "He aprendido y ahora cocino en casa"

Sergio 'El Checho' Ibarra se convirtió en el sexto eliminado de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "suspiro a la limeña".

Christian Ysla, 'El Checho' Ibarra, Tilsa Lozano y Fiorella Cayo tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era uno de los favoritos de los jurados.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el actor cómico tuvo fallas en dos de sus preparaciones básicas y una de sus compañeras tuvo que ayudarlo.

"Gracias Tilsa, estoy haciendo por tercera vez, el almibar y el merengue. Gracias [...] No me sale, me salió marrón, tengo que volverlo a realizar", dijo Christian.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, la exvengadora fue la ganadora del primer plato, por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas prolijas. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era cuculí. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "pato a la hierba buena con naranja".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al comediante, la exvengadora y la bailarina profesinal, quienes continúan en competencia. Sin embargo, 'Checho' Ibarra no corrió con la misma suerte y fue eliminado.

"Me voy contento, me voy bien, porque hice un par de platos que me gustaron y lo estoy haciendo en mi casa. He aprendido un par de platos y eso es interesante, ahora seguir a Giacomo para seguir aprendiendo en la casa, así que un abrazo a todos y los que han quedado, mucha suerte muchachos"