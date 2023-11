Sergio 'Checho' Ibarra es eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Somos como una familia"

Sergio 'Checho' Ibarra se convirtió en la nueva celebridad eliminada del nivel 12 de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

Tilsa Lozano, Mónica Zevallos, 'Checho' Ibarra, Gino Pesaressi y Christian Ysla llegaron hasta el set del programa que logró robarse los corazones de las familias peruanas para demostrar sus mejores habilidades culinarias y lograr pasar al siguiente nivel de la competencia.

José Peláez dio la bienvenida al jurado conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías y explicó a los participantes que todo se definiría por puntos y que el primer plato a preparar sería dos porciones de canuto en salsa de trucha en solo 40 minutos.

A pesar de los inconvenientes y de los nervios, la exconductora de televisión, Mónica Zevallos brindó su apoyo al comentarista deportivo para que logre emplatar a tiempo y no pierda la oportunidad de seguir en competencia.

"¡Vamos! A mí me pone nerviosa su estrés. Me altera su estrés. Así que vamos a colaborar", dijo Zevallos. Al ver el compañerismo, el 'Checho' tuvo solo palabras de agradecimiento: "Gracias Mónica. Si Mónica me ayuda, va a salir bien mi plato".