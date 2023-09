¡Shakira sigue en el ojo de la tormenta! Exbailarina revela lo desagradable que fue trabajar con ella

Shakira continúa en el ojo de la tormenta debido al reciente estreno de su tema 'El Jefe' donde envía contundentes indirectas a su expareja Gerard Piqué. Sin embargo, no imaginó que al mismo tiempo salieran a la luz algunas denuncias en su contra, siendo la de su exbailarina una de ellas.

Como se recuerda, hace unos días, un periodista argentino reveló que la colombiana habría despedido a uno de sus trabajadores por negarse a calentar comida durante la madrugada. Esta vez, salió a la luz una nueva denuncia por parte de una exbailarina de nombre Jenni García, quien acusó a la ex de Piqué por malos tratos y falta de pagos.

La bailarina se presentó en el programa 'Sé Te Estuvo Di y Di', y no dudó en arremeter contra la popular 'Shaki', asegurando que no le guarda respeto debido a sus malos tratos con ella y sus demás colegas bailarinas.

"Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice doce fechas con ella y no me pagó (...) te voy a decir algo: Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas (...) nos volteaba la cara, no nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario", contó García.