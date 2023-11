¿Shakira se verá con Gerard Piqué? Conoce el delicado motivo por el que la colombiana regresa a Barcelona

Shakira sorprendió a todos sus fanáticos al dar a conocer que tiene que regresar a Barcelona junto a sus hijos ¿Se reencontrará con Gerard Piqué?

Muchos creían que la cantante colombiana se quedaría de forma permanente en Miami; sin embargo, se vio obligada a regresar a Barcelona, España, en compañía de sus hijos Milan y Sasha.

Según información de los medios internacionales, la intérprete de 'Loba' regresó al viejo continente debido a que tiene que resolver una serie de problemas legales y, en esta ocasión, será Gerard Piqué, quien se encargue de cuidar a los hijos que tienen en común.

Mientras tanto, la popular 'Shaki' debe prepararse para el juicio que afrontará por los seis delitos que recaen contra la Hacienda Pública.

Esto debido al presunto fraude de 14,5 millones de euros que se habría generado entre los años 2012 y 2014.

Ante esta situación, la colombiana tendrá que preparar su defensa antes de la comparecencia ante la Audiencia Nacional de Barcelona que se realizará en 12 oportunidades.

Es decir, desde el lunes 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre del presente año y donde participarán un total de 200 testigos.

Cabe precisar que, Shakira podría llegar a ser culpable y terminaría enfrentando una pena de hasta ocho años y dos meses de cárcel, además de pagar una cuantiosa suma de dinero como parte de la multa.

Durante una entrevista al medio RAC1, el exfutbolista del Barcelona confesó que durante su mediática separación optó por mantener una actitud totalmente indiferente con el objetivo de cuidar su salud mental.

Esto se vio reflejado cada vez que el actual streamer ignoraba los duros comentarios que lanzaban los fanáticos de Shakira, así como la prensa.

"Opté una postura, no sé si sana o no, pero si una persona que no me conocía decía cosas positivas o negativas sobre mí y me daba igual", señaló.