¿Sheyla Rojas envía indirecta a Advíncula? Modelo hace polémico TikTok y usuarios la trolean

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Sheyla Rojas, quien actualmente reside en México junto a su pareja Sir. Winston, ha generado polémica en redes sociales después de publicar un particular video en TikTok. La exguerrera parece haber mandado una indirecta a Advíncula y ante esto, cientos de usuarios la trolearon.

El video de Sheyla Rojas

La expareja de Antonio Pavón utilizó sus redes sociales para sumarse al trend de la nueva canción de Bad Bunny, 'Perro negro'. En ese sentido usó el audio el tema para grabarse al interior de un vehículo y cantar la letra de la pegajosa canción.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase con la que acompañó su publicación. "Ba***a, era celebrarlo en perro negro, NO con un negro", escribió la modelo, mientras que en la descripción de la publicación colocó "Escucha bien".

La publicación no pasó desapercibida para sus más de 300 mil seguidores en TikTok, quienes hicieron referencia al encuentro que 'Shey' y Advíncula habrían tenido hace algunos años, poco antes que ella decida mudarse de forma permanente a México.

"Pero Shey, tú si lo celebraste", "Advíncula, no", "Que lindo que ya no comenten cosas negativas a Shey", "Te confundiste Shey, entonces no era con Advíncula pues", "Todos criticamos a Sheyla en algún momento, pero ella fue muy inteligente", "Su evento canónico fue con Advíncula, él la mantiene humilde", escribieron los internautas en comentarios.

Como se recuerda, hace algunos años se filtraron varias conversaciones de WhatsApp en las que Sheyla le confesaba a su amigo que iba a viajar con el futbolista a Europa, pero a cambio de eso tenía que comprarle carteras, joyas y darle lujos, para que luego pueda "dejarla coja". Esto causó mucho revuelo e incluso, un DJ compuso la canción "Que me deje coja, sino next".

¿Qué dijo Sheyla sobre la canción de DJ Peligro?

En una entrevista con 'Choca' Mandros, Sheyla Rojas contó cómo fue que reaccionó al enterar sobre el tema de DJ Peligro. " Esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar. Me daba cólera , no había forma, no lo podía escuchar", dijo.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, la exconductora de televisión le dio una oportunidad a la canción y la pudo escuchar con tranquilidad y actualmente toma el tema con mucho humor.

De esta forma, Sheyla Rojas confirmó que ha superado el tema que DJ Peligro le compuso a raíz del romance que tuvo con Luis Advíncula, pero otro lado, muchos internautas la trolearon en TikTok tras publicar en video en el que enviaría una indirecta al pelotero.