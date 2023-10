Shirley Arica y Fabio Agostini protagonizan tenso enfrentamiento en 'Tierra Brava': "Tú no me conoces"

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La participación de Shirley Arica y Fabio Agostini en el reality chileno 'Tierra Brava' ha generado polémica debido a que ambos participantes expusieron su carácter, es así que, ambos personajes que se hicieron conocidos en el televisión peruana, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la noche de sentencia del reality.

Todo sucedió en una de las últimas ediciones del reality mapocho, cuando los participantes tuvieron que estar en un 'Cara a cara' y a su vez, se tenía que llevar a cabo la votación para que se elijan a los primeros sentenciados de la competencia. Es así que, la popular 'Chica realidad' mostró porque es una mujer de armas tomar.

La pelea de Shirley Arica y Fabio Agostini

El español fue elegido como jefe del equipo al que pertenece y Shirley Arica y pese a esto, votó por ella como la posible eliminada, para después llamarla al frente y enfrentarla cara a cara.

"No tengo nada en contra tuya, he intentado hablar contigo, levantarte un poco el ánimo. Realmente yo aquí, prácticamente no te veo", expresó al 'canario'.

Ante esto, la examiga de Reimond Manco e increpó duramente a Fabio, diciéndole que él no la conoce y solo tiene una percepción por lo que ha visto en televisión.

"Tu puedes pensar muchas cosas de mi, pero tu no me conoces Fabio. Tu me conoces por una pantalla, tu no sabes nada de mi. Hay instancias e instancias", sentenció.

Otra pelea de Shirley

La modelo no ha parado de generar polémica desde su llegada a 'Tierra Brava', pues Fabio no fue el único con quien tuvo un enfrentamiento, ya que otra de las integrantes, Pamela Díaz, la llamó a sentencia y tuvo algunos comentarios contra ella.

"Mi voto obviamente es por estrategia porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal (...) Mi tema es personal, porque no te conozco y no creo que te conozca porque te vas a ir ahora en la competencia", expresó Pamela, dejando en claro que no simpatiza con Shirley.

Fiel a su estilo, la 'chica realidad' no se quedó callada y antes de volver a su sitio le respondió a Díaz "Bueno, es mutuo, yo creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte. Listo".

De esta forma, Shirley Arica dejó en claro que es una participante de temer, pues no tuvo reparos en enfrentarse a Fabio Agostini y Pamela Díaz en el reality "Tierra Brava".