Shirley Arica revela que Nicola Porcella tiene exclusividad con Televisa: "Ha firmado por tres años"

Nicola Porcella se ha ganado el cariño del público mexicano y debido a eso, firmó un contrato para grabar una telenovela en el país charro. Ante esto, la modelo Shirley Arica, lo felicitó y sorprendió al revelar que el ex 'capital histórico' ya tiene exclusividad con Televisa y gracias a ello, empezará una nueva vida lejos de Perú.

La expareja de Reimond Manco brindó declaraciones a América Espectáculos y contó que tuvo un encuentro con Porcella durante su breve paso por Perú y en ese contexto, le preguntó sobre su futuro laboral.

Seguido de ello, la 'chica realidad' ase animó a revelar algunos detalles sobre el contrato de Nicola, además de resaltar la gran acogida que él ha tenido en el país de los tacos.

"Nueva vida por allá, ya tiene 3 años firmados, me han contado por ahí. No voy a decir nada más porque me van a decir que soy chismosa, pero me da gusto que le vaya bien, yo lo veo más tranquilo, bien reposado, ya ha tomado en cuenta que no tiene 20, se ha ganado el cariño de todos los mexicanos", agregó.