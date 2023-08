Shirley Arica y su mensaje a las mujeres que sufrieron infidelidad: "A dejar de llorar y ponerse guapas"

Luego de su polémica y sorpresiva salida del reality internacional 'Los 50', Shirley Arica volvió al Perú y no dudó en enviar un consejo a aquellas mujeres que se vieron envueltas en situaciones de infidelidad por responsabilidad de sus parejas.

En entrevista con el medio local El Popular, la modelo se animó a contar detalles poco conocidos de su vida privada y hasta brindó un contundete consejo.

Al ser consultada por los recientes ampays a esposos de distintas figuras femeninas del espectáculo, la influencer peruana decidió aconsejar positivamente a todas las mujeres que alguna vez fueron engañadas por sus parejas.

Asimismo, recalcó que ninguna mujer merece perdonar un episodio de infidelidad, asegurando que con mucho amor propio, una puede levantarse y seguir adelante.

A pesar de que fue captada en múltiples ocasiones con su exesposo Rodney Pío, la conocida 'Chica realidad' decidió aclarar su actual situación sentimental, dejando en claro que se encuentra sin pareja.

"Estoy soltera, así que no ando preocupada por si me ponen o no el cuerno. Yo estoy soltera hace cinco años aproximadamente. O sea, sí con algunas cositas por ahí en el camino, pero no una relación como tal", confesó la modelo.