"Si sabía eso, jamás compraba la casa": Deysi Araujo denuncia por discriminación a sus nuevos vecinos de San Isidro

La exvedette, Deysi Araujo, estrenó su nuevo departamento en San Isidro con varias de sus amigas de la farándula. Sin embargo, denuncia que sus vecinos la discriminan por las personas que invita a su casa.

Hace un par de meses, la animadora de eventos comunicó que había comprado su propio departamento en el distrito de San Isidro, por lo tanto, dejaría su querido San Juan de Lurigancho.

Ayer miércoles, 29 de noviembre, el programa 'Magaly Tv La Firme' le realizó un divertido reportaje a Deysi Araujo, con la finalidad de mostrar su nueva faceta junto a sus 3 amigas de la farándula: Susy Díaz, 'La Negra Petroleo', y Paloma de la Guaracha.

Tal y como menciona el reportero de la 'Urraca', la grabación fue detenida debido a que en el grupo de WhatsApp de la junta de propietarios del edificio varios vecinos se quejaban que la 'peliroja' estaba causando "intranquilidad".

"Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona superpacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado", dijo Deysi inicialmente.

Muchos peruanos tienen la costumbre de inaugurar un nuevo hogar, emprendimiento o negocio realizando "una limpia", esto con la finalidad de expulsar las "malas energías" y que todo sea prosperidad.

Deysi quería realizar dicha acción con un chamán de su confianza, sin embargo, el señor fue detenido en la recepción del edificio con el argumento de que la vestimenta que llevaba no era apropiada para ese lugar.

"Me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente le ordenó al conserje que no abriera la puerta. Simplemente, porque me ve con el sombrero, expresó unas palabras que me dolieron. Dijo que podía entrar, pero que me quitara el sombrero porque esto no es un pueblo joven ni un asentamiento humano", dijo el chamán.