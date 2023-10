¡Sigue la polémica! Angie Jibaja rompe en llanto EN VIVO y arremete contra Romina Gachoy

Angie Jibaja volvió a causar polémica tras aparecer en las pantallas de un programa de espectáculos y arremeter contra Romina Gachoy, actual esposa de Jean Paul Santa María. Según manifestó, ella no es la responsable de los problemas que atraviesa la uruguaya y el padre de sus dos hijos.

En declaraciones a un conocido programa de espectáculos, la popular 'Chica de los tatuajes' aseguró no tener ningún tipo de responsabilidad en la ruptura de la joven pareja. Según sus propias palabras, ellos ya tendrían problemas emocionales, los cuales cargan desde hace bastante tiempo.

"No me puede echar la culpa de la ruptura, de la inestabilidad emocional que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y lo digo por boca de ella misma", dijo la modelo y madre de Janko y Gia.

Además, se refirió a las declaraciones donde Romina aseguró que por culpa de 'La Jibaja', los planes familiares de viajar a Uruguay se truncaron. Esto, debido a que la modelo peruana se negó a firmar el permiso para que sus menores hijos puedan salir del país.

Asimismo, precisó que tras esa situación, la pareja empezó a declarar en todos los medios que sus hijos ya no la querían ver y que el día que la bloquearon de todas las redes sociales, la insultaron, perdiendo finalmente el contacto total con ellos.

"A partir de esa fecha comenzaron a decir en todos los medios que ellos no me querían ver y el día que me bloqueó de todos lados, me insultó y me dijo de todo, me desconectó completamente", explicó la 'Chica de los tatuajes'.