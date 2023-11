¿Siguen juntos? Luciana Fuster habla por primera vez sobre el estado de su relación con Patricio Parodi

Luciana Fuster se ha visto obligada a quedarse a vivie en el continente asiático durante un año, esto tras resultar ganadora del certamen Miss Grand International. Después de esto, muchas personas se preguntaban sobre qué pasará con su relación con Patricio Parodi. La modelo decidió hablar por primera vez sobre este tema.

La modelo brindó una entrevista a un periodista en Vietnam y en medio de la conversación, el comunicador mostró una foto de Luciana y Patricio, provocando que ella se ponga sentimental.

"Ohhh mi novio. Mi familia y mi novio vinieron una semana antes de la final pero todavía no los he visto", comentó la Miss Grand.

Ante esto, el periodista hizo énfasis en que ahora ella es una figura pública y mediática a nivel internacional, pues haber ganado el Miss Grand le ha dado mucha visibildad en un continente diferente a Latinoamérica; enseguida, le consultó si se sentía presionada al hablar del 'Pato y Luciana fue muy cocisa en su respuesta.

El popular chico reality regresó por todo lo alto a 'Esto es Guerra' y fue enfático al decir que, pese a que tiene una gran diferencia horaria con su amada, han encontrado de forma de mantener viva la llamada del amor, pues se comunican mediante videollamadas.

"Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de 'pucha amor un año no te voy a ver'. Son 12 horas más, pero yo soy más nocturno y es un poco cómodo. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamada", comentó.