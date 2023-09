¡Sin pelos en la lengua! Karla Tarazona arremete contra Fiorella Retiz

Luego de que Fiorella Retiz se pronunciara abiertamente sobre el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro, muchas figuras del espectáculo arremetieron contra la exreportera, siendo Karla Tarazona una de ellas.

Durante su programa, la conductora Karla Tarazona optó por referirse a las recientes declaraciones que brindó Fiorella Retiz, considerando que la exreportera se contradice al afirmar que no destruyó el matrimonio de Érika Villalobos. No obstante, acepta que tuvo culpa en lo ocurrido esa noche del ampay.

Por tal motivo, la exesposa de Rafael Fernández dijo no creer en la versión de La Retiz, quien aseguró que nunca se dio cuenta de lo que ocurría en el hogar del conductor de 'La Banda Del Chino'.

"Ella misma contó desde qué edad trabajaba con él, chambeaban juntos, y me vas a decir que tú parando siempre con esa persona, ¿no te vas a dar cuenta si tiene o no vida de familia y esposa? Ese cuento de que 'yo no sabía' no se lo voy a creer", manifestó muy enérgica.