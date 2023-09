"Son un ejemplo que el amor existe": Hija de Angie Jibaja ruega a Romina Gachoy que regrese con Jean Paul

Romina Gachoy, conocida por su relación con Jean Paul Santa María y su estrecha convivencia con los descendientes de este último y Angie Jibaja, ha dejado claro que su amor por la familia va más allá de las circunstancias. Durante una reveladora entrevista con 'Magaly TV, La Firme', la modelo uruguaya compartió detalles conmovedores sobre su vínculo con los hijos de la pareja, así como su disposición a mantener esa unión, incluso si las cosas cambian en el futuro.

En un momento de sinceridad, Gachoy admitió que no ha descartado la posibilidad de retomar su relación con el cantante Santa María, siempre y cuando las circunstancias mejoren. Esta declaración viene después de que los hijos de Angie Jibaja le hicieran un emotivo pedido, expresando su deseo de que Romina y Jean Paul continúen juntos.

La modelo compartió su experiencia al convivir con Gia Santa María Jibaja, una de las hijas, quien le transmitió un mensaje lleno de amor y admiración. "Son muy educados y son chicos sanos. La adolescencia, su cuarto es un revuelo, pero son cosas normales, son chicos muy buenos, de buen corazón. Cuando hablamos con ellos, los dos nos pidieron 'por favor, hagan todo, no se separen'", reveló Romina.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Romina Gachoy describió la conversación con Gia (hija de Angie Jibaja), quien le aseguró que ella y su papá son un ejemplo del amor existente.

Romina se mostró visiblemente emocionada al hablar de este momento y expresó su orgullo por el trabajo que han hecho como padres. "Gía especialmente, que es muy sensible, nos dijo 'ustedes son un ejemplo para mí que el amor existe'", compartió Romina.

La modelo hizo hincapié en que, a pesar de las circunstancias, nunca han permitido que los hijos los vean discutir y han mantenido una relación respetuosa y amorosa en frente de ellos. Este compromiso con el bienestar de los niños es evidente en su disposición a seguir siendo una familia, incluso si no son pareja en el futuro.

"Es el quiebre para que las cosas cambien para bien o no. Seguiremos siendo una familia, pese a que no seamos pareja. Ellos siempre estarán en mi vida, desde el día que me dijeron mamá, es una unión muy grande, eso no lo va a romper nada ni nada, es para toda la vida", concluyó Romina Gachoy.