Sonia Morales revela cómo ingresó a la escena musical: "Quedé tercera en un concurso de canto"

Sonia Morales tiene una trayectoria de casi 30 años en la escena musical peruana, sin embargo, no siempre fue muy reconocida y querida por todos, ya que recientemente, reveló que ha tenido que pasar por varios concursos para que se pueda consolidar como artista de renombre a nivel global.

La folclórica menciona que todo empezó cuando ella estaba en el colegio y debido a una casualidad se le presentó la oportunidad de participar en un concurso de canto interescolar, el cual despertó su pasión por el canto.

"Mi talento lo descubre un profesor de arte en mi colegio Martín José Olaya 8816 de Musho (...) una compañera mía nos representaba en concursos, pero ese día no pudo. Ahí es cuando mi profesor de arte con guitarra en mano se paseó por cada aula buscando quien cantaba bien, hasta que termina por escogerme a mí. Al final, me seleccionaron y participé del concurso de Yungay, y ocupé el primer lugar", contó muy emocionada.

Después de esa experiencia en el colegio, Sonia se mudó a Lima para trabajar como ama de casa, a la vez que se dedicaba a la venta de picarones y también ofrecía ropa en el Mercado Central. Es ahí cuando, escuchó una convocatoria y decidió participar porque tenía como sueño estar en el medio artístico.

"Me entero del festival folclórico de nuevos valores que estaba organizando el Chato Grados, y sin pensarlo me inscribí (...) Esa competencia estuvo muy reñida, y quedé en el tercer lugar y gané un reloj como premio. Al poco tiempo de ese festival, don Eusebio me convoca para integrar las 'Chicas mañaneras'", declaró para Trome.