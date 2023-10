Sonia Morales revela el motivo por el que se retiró de los escenarios: "Sacrifiqué muchas cosas"

La cantante vermicular Sonia Morales tiene una larga trayectoria en la música peruana e incluso, ha realizado giras internacionales.Sin embargo, hace algún tiempo decidió abandonar los escenarios para dedicarse a otros proyectos y en una reciente entrevista, contó el motivo de esta decisión.

La intérprete de "La vecina chismosa" concedió una entrevista a un conocido medio local, donde habló sobre diversos temas como sus inicios en la música, su rivalidad con Dina Páucar y también fue consultada sobre la agitada vida artística que llevó a inicios de la década antepasada.

En esa misma línea, agregó que ha tenido mucho trabajo, pero a cambio de ello ha tenido que sacrificar muchos momentos familiares y se ha perdido los mejores años de sus retoños, cosa que jamás podrá recuperar eso, porque ellos ya tienen una vida hecha.

"Sí he sido bendecida por el trabajo, pero de alguna manera creo que me he perdido los mejores momentos de mis hijos. Ahora ellos son jóvenes, tienen sus parejas, están por terminar su carrera y ahora que estoy libre y quiero salir con ellos, a veces, no se puede porque tienen sus propios planes", confesó.