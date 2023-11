¿Su estilo es similar al suyo? Amy Gutiérrez sorprende al declararse fan de Yahaira Plasencia

La cantante peruana, Amy Gutiérrez, sorprendió a todos sus seguidores al revelar en un programa de espectáculos nacional, que considera a Yahaira Plasencia como una buena referente de la salsa peruana, ya que mantiene una gran versatilidad y un estilo similar al suyo.

La joven intérprete decidió ahondar sobre su carrera musical y los próximos proyectos que viene trabajando para deleitar a su público con su voz y mejores temas, pero causó gran revuelo al indicar que lejos de hacer comparaciones con Daniela Darcourt u otros artistas nacionales, consideraba que quien comparte mayor similitud con ella es la expareja de Jefferson Farfán, Yahaira.

"Creo que cada una tiene su estilo, pero debo mencionar una. Ahorita me gusta mucho el estilo que está haciendo Yahaira, no quiero que lo vean como que una canta mejor que la otra, me encanta la voz de Daniela , Brunella, lo que Paula está haciendo con sus chicas", declaró.

Entre las explicaciones que dio por su inesperada respuesta de quién admira, Amy señaló que lo hacía porque 'La Patrona' ha apostado por mezclar la salsa con el género urbano y pop, para atraer mayores seguidores y también las baladas, que son muy solicitadas en los repertorios musicales. Incluso, la apoyó por realizar covers, a pesar de que fue criticada por otros artistas del Perú.

"Siento que el estilo de Yahaira me gusta porque me encanta lo urbano, me encanta lo pop, la versión que ha sacado recién, así como balada de una cantante antigua. Diría que todas son referentes de la salsa, pero me alineo más con el género de Yahaira", añadió.