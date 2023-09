Susan Tristán 'La Puca', conductora de "Los exitosos del humor", se someterá a liposucción

Susan Tristán, conocida conductora del "Los exitosos del humor" cumplirá su sueño de realizarse una liposucción gracias a la secuencia "Opéración belleza" del programa "Mande quien mande".

La reconocida locutora radia conocido también como 'La Puca' declaró para el programa conducido por Mariapía Copello y dijo sentirse muy feliz, además, hizo algunas bromas sobre su peso e imágen física.

"Estoy recontra feliz, me quería hacer una liposucción hace mucho y estoy en conversaciones con la producción para fijar la fecha. Ahora sí ya no me dirán a cuánto el mondonguito en el mercado", expresó la locutora.